Joodse begraafplaats beklad in Denemarken

Een dag voordat de Kristallnacht van 81 jaar geleden wordt herdacht, zijn zaterdag op een Joodse begraafplaats in de Deense plaats Randers tientallen grafstenen beklad met groene verf.

De burgemeester van Randers veroordeelde het vandalisme in scherpe bewoordingen. „Het bekladden van grafstenen is een lafhartige en obscene daad, waarvan we in Randers scherp afstand nemen”, zei Torben Hansen op de site van de gemeente. De Joodse begraafplaats in de plaats op Jutland is een van de oudste in Denemarken.

Zondag wordt de Kristallnacht herdacht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in heel Duitsland Joden aangevallen en 1400 synagogen in brand gestoken.