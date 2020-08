Jongeren zonder symptomen verspreiden coronavirus in Azië

Jongeren die besmet zijn met het coronavirus maar niet of nauwelijks symptomen hebben, zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de verspreiding van het virus in Azië. Dat zegt Takeshi Kasai, de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de regio rond de Stille Oceaan.

Het gaat volgens Kasai om mensen die niet weten dat ze het virus hebben, doordat ze niet of nauwelijks klachten hebben. Daardoor verspreiden ze het virus zonder dat ze dat doorhebben. „Dit verhoogt het risico op besmetting van de kwetsbare mensen in de samenleving, ouderen en zieken.”

De gezondheidsorganisatie ziet ondanks het aantal onbewuste besmettingen een belangrijke verandering in gedrag. „Veel mensen houden afstand van elkaar, dragen mondkapjes en houden hun handen schoon”, aldus Kasai.

In een aantal landen in dit gebied, zoals Japan, Australië en de Filipijnen, zijn de meeste besmettingen vastgesteld bij mensen jonger dan 40 jaar. Veel van deze landen zitten in een nieuwe fase van de pandemie, zegt Kasai. „Overheden ontwikkelen een nieuwe strategie om het dagelijkse leven zo min mogelijk te ontregelen en gerichter lockdowns en maatregelen in te stellen waar nodig.”

Kasai snapt dat mensen het moeilijk vinden om met alle maatregelen te moeten leven, maar hij benadrukt de noodzaak ervan. „We weten dat het niet gemakkelijk is om dit vol te houden, maar de gedragsverandering is nodig om mensen te blijven beschermen.”