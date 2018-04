Jongeren omgekomen door overstromingen Israël

Zeker negen jongeren zijn om het leven gekomen door zware overstromingen in het zuiden van Israël, meldt de Israëlische reddingsdienst Zaka op Twitter. Een jongere wordt nog vermist, meldt de Israëlische krant Haaretz.

De negen maakten deel uit van groep van 25 jongeren in de leeftijd van zeventien en achttien jaar. Zij werden meegesleurd door het water tijdens een excursie in de woestijn van Arava, berichte de radio. De vijftien anderen uit de groep zijn gered.

Sinds de ochtend was er hevige regenval in het zuiden van Israël. Een woordvoerster van de Israëlische politie sprak op de radio over een „tragedie die voorkomen had kunnen worden”. Gezien de weersomstandigheden waren er expliciete waarschuwingen om niet op excursie te gaan in de omgeving.

Woensdag kwamen ook al twee jongeren om het leven door overstromingen in Israël en de Palestijnse gebieden.