Jongeren mogen huis niet meer verlaten in Turkije

Jongeren mogen vanaf zaterdag hun huis niet meer verlaten in Turkije. Dat heeft de Turkse regering bekendgemaakt. De maatregel is genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregel geldt voor mensen jonger dan twintig jaar.

President Recep Tayyip Erdogan maakte ook bekend dat 31 steden de komende vijftien dagen worden afgesloten. Voertuigen mogen de steden niet meer in of uit. Alleen noodzakelijke leveringen van voedsel en medicijnen mogen de stad nog in. Twee van de steden die worden afgesloten zijn Istanbul en Ankara.

Iedereen die naar buiten gaat moet een mondmasker dragen, aldus Erdogan in zijn toespraak volgens lokale media. „Ik vertrouw de inwoners van mijn land. Alleen door de regels te volgen kunnen we het verloop van deze uitbraak beheersen.”

Ouderen mochten hun huis al niet meer verlaten om besmetting te voorkomen.