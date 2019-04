Jongen VS (14) zegt dat hij al 8 jaar vermist is

Een Amerikaanse 14-jarige jongen heeft zich in de plaats Newport gemeld bij de politie en gezegd dat hij de vermiste Timmothy Pitzen is. De destijds 6-jarige verdween tijdens een uitje met zijn moeder, die zelfmoord pleegde.

De vrouw schreef op een briefje dat haar zoon bij mensen was die van hem houden. „Je zal hem nooit vinden”, stond in de brief waar CNN over bericht.

Toen de politie de jongen trof zei hij de naam en leeftijd van Timmothy Pitzen. Hij zou zijn weggelopen bij twee mannen die hem sinds half mei 2011 vasthielden. Hij zou voor het laatst in een hotel hebben gezeten maar wist niet precies waar.

Onderzoek moet uitwijzen of de jongen ook daadwerkelijk de vermiste Pitzen is. De gelijkenissen tussen de 14-jarige jongen en Pitzen op een foto van acht jaar geleden zouden groot zijn. De politie zegt dat DNA-resultaten binnen 24 uur uitsluitsel zullen geven.