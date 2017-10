Jongen valt voorbijgangers aan met bijl

In een dorpje in Zwitserland heeft een minderjarige jongen zondagavond met een bijl meerdere mensen verwond. Volgens de autoriteiten is er geen sprake van een terroristische daad.

De zeventienjarige dader viel in het centrum van Flums, nabij de grens met Liechtenstein, voorbijgangers aan en probeerde vervolgens met een gestolen auto te vluchten. Toen hij met de auto was gecrasht, ging hij er te voet vandoor. In een tankstation viel hij opnieuw mensen aan. Daar schoten toegesnelde agenten de dader neer en namen hem mee.

Hoeveel mensen precies gewond zijn geraakt is nog niet duidelijk. Ook over het motief van de dader is nog niets bekend.