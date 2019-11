Jongen stak school in brand om ouderavond

Een 15-jarige Duitse jongen is veroordeeld tot 4,5 jaar jeugddetentie omdat hij vorig jaar tot drie keer toe de school in Schleiden (Noord-Rijnland-Westfalen) waarop hij zat in brand stak in. Dat zou hij hebben gedaan om een ouderavond te voorkomen. Ook wordt hij verantwoordelijk gehouden voor zes andere branden in dezelfde regio.

De jongen stak zeker een huis in brand, waarbij twee bewoners ternauwernood konden ontsnappen. Een vrouw die uit de woning sprong raakte daarbij gewond. De schade van de zeven branden wordt geschat op ongeveer 9 miljoen euro.

De rechter verlaagde de aanvankelijke straf omdat de jongen uitgebreid verklaarde over zijn daden. Bovendien verontschuldigde hij zich.