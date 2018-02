Jongen in Syrië: We worden gedood door uw stilzwijgen

Een 15-jarige tiener uit Syrië deelt op Instagram en Twitter beelden van het oorlogsgeweld in Oost-Ghouta. Veel beelden zijn gemaakt in ‘selfie-modus’. Tegen een achtergrond van rook en puin stuurt Muhammad Najem zijn boodschap de wereld in.

CNN berichtte over de jonge verslaggever.

„We worden gedood door uw stilzwijgen”, zegt Muhammad in een van zijn video’s. „Kom ons redden voor het te laat is.”

Het Syrische Oost-Ghouta wordt al dagenlang gebombardeerd door gevechtsvliegtuigen. Internationaal klinkt felle kritiek op de aanhoudende beschietingen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel veroordeelde de bombardementen donderdag.

In het rebellenbolwerk bij Damascus zouden in enkele dagen tijd honderden doden zijn gevallen. Moskou, dat het Assad-regime steunt, ontkende eerder dat de Russische luchtmacht verantwoordelijk is voor burgerdoden in de enclave. Rusland wil dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties donderdag vergadert over de situatie in Oost-Ghouta.