Jongen (9) dood in België, vijf mensen gepakt

In een gracht op het terrein van een asielzoekerscentrum in het Belgische Broechem is woensdag het lichaam gevonden van een 9-jarige jongen. Dat meldt het Antwerpse parket. Vijf verdachten die bij zijn dood zouden zijn betrokken zijn opgepakt. Het slachtoffer verbleef in het opvangcentrum met zijn 26-jarige moeder.

De jongen werd maandagavond voor het laatst gezien op zijn fiets. Deze werd snel gevonden, maar van het jongetje ontbrak elk spoor. Tot woensdag, toen het stoffelijk overschot in het water werd gevonden. Het is niet bekend waarvan de vijf opgepakte mensen precies van worden verdacht. De politie houdt rekening met een misdrijf.