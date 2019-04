Jongen (5) begraven in plastic, ouders gepakt

In een ondiep graf bij het Amerikaanse plaatsje Crystal Lake is woensdag het lichaam van een 5-jarige jongen gevonden. Het lichaam was gewikkeld in plastic. De ouders van het het slachtoffertje, Andrew Freund, zijn opgepakt op verdenking van moord. Eerder deze week gaven zij hun zoon nog op als vermist.

De lokale politie zou zich volgens de Chicago Sun-Times al sinds september vorig jaar zorgen maken over het lot van de jongen. Hij zou bij zijn ouders in een huis wonen dat zwaar vervuild was. Het zou er naar uitwerpselen hebben gestonken.

De ouders van Andrew zullen zich deze week moeten verantwoorden in de rechtbank.