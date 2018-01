Jongen (16) in VS opgepakt na dood gezinsleden

In de Amerikaanse plaats Long Branch (New Jersey) is een zestienjarige jongen opgepakt na de gewelddadige dood van onder meer zijn ouders en zijn zus. Na een melding vond de politie de lichamen in hun woning. Ook een inwonende vriendin van de familie werd doodgeschoten.

Volgens de openbare aanklager krijgt de jongen een tenlastelegging van vier keer moord aan zijn broek. De slachtoffers zijn 18, 42, 44 en 70 jaar oud. Een broer van de verdachte en zijn grootvader die ook aanwezig waren, bleven ongedeerd.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook een motief is nog onbekend. De aanklager twitterde dat het om een op zich staand familiedrama ging en dat er geen gevaar voor anderen was. De jongen zou een automatisch wapen hebben gebruikt.