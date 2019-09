Een 14-jarige jongen heeft vijf familieleden doodgeschoten in Elkmont in de Amerikaanse staat Alabama. Drie van hen stierven ter plekke, de andere twee bezweken aan hun verwondingen in het ziekenhuis.

De jongen is opgepakt, heeft bekend en helpt de politie bij het terugvinden van het wapen dat hij in de buurt heeft weggegooid, schrijft de politie op Twitter.