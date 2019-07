Jongen (10) en meisje (13) komen onder tractor

In het zuiden van Duitsland zijn twee kinderen om het leven gekomen doordat ze onder een tractor terecht zijn gekomen. Dat gebeurde zaterdagavond in de buurt van Balderschwang in deelstaat Beieren, tegen de grens met Oostenrijk.

Een jongen van 10 jaar en een meisje van 13 uit Oostenrijk reden volgens de politie op de tractor mee. Ze zaten in de voorlader van de tractor. Toen het voertuig over een hobbel reed, vielen ze eraf en kwamen onder de trekker terecht.

In de voorlader zat nog een meisje van 12. Zij bleef fysiek ongedeerd, maar is wel zwaar getraumatiseerd. Achter het stuur zat een 13-jarige jongen, meldt de politie. Ook zij komen uit Oostenrijk.