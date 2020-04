Jonge Yanomami-indiaan in Brazilië dood door coronavirus

In Brazilië is een 15-jarige jongen die bij de inheemse Yanomami-stam hoorde, overleden door het coronavirus. Dat maakten de Braziliaanse autoriteiten vrijdag bekend. De tiener werd een week geleden opgenomen in een ziekenhuis, waar hij op de intensive care lag. De angst dat het virus zich onder de Yanomami-indianen verspreidt, is groot. De stam, die leeft in het Amazonegebied, wordt als kwetsbaar gezien voor geïmporteerde ziektes. De inheemse groep telt ongeveer 27.000 leden, die te herkennen zijn aan hun gezichtsverf en piercings.

De Braziliaanse minister van Volksgezondheid noemde het overlijden van de jongen „zeer verontrustend”. „We moeten voorzichtig zijn met inheemse groepen, vooral de mensen die weinig contact hebben met de buitenwereld”, zei Luiz Henrique Mandetta. Inheemse stammen zijn kwetsbaar voor ziektes van buiten, omdat de stamleden geïsoleerd zijn en daarom geen immuniteit hebben opgebouwd.

De 15-jarige Yanomami-indiaan is het derde inheemse slachtoffer in Brazilië dat aan het coronavirus overlijdt. Eerder stierven al leden van de Borari-stam en de Muru-stam. Binnen Latijns-Amerika geldt Brazilië als het zwaarst getroffen geland door het virus. Vooralsnog stierven daar zeker 941 mensen aan de gevolgen van het virus.