Jonge vrouw omgekomen door lawine

In Zuid-Duitsland is zaterdag een vrouw van 20 bedolven door een lawine en om het leven gekomen. Ze maakte deel uit van een groep bergwandelaars die ondanks de verontrustende weersvoorspellingen op pad waren op de Teisenberg, ten noorden van Inzell. Reddingswerkers konden het slachtoffer uitgraven, maar slaagden er niet in haar te reanimeren.

Een politiewoordvoerder zei in de lokale media van het Berchtesgadener Land dat de andere deelnemers niet werden gegrepen door de sneeuwmassa en in veiligheid zijn gebracht. Over de precieze toedracht van het ongeluk konden nog geen mededelingen worden gedaan.