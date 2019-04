Jonge ‘vrijwilligers’ naar platteland China

China wil meer dan 10 miljoen jonge ‘vrijwilligers’ naar het platteland sturen, waardoor de vrees bestaat dat de Culturele Revolutie van Mao Zedong van vijftig jaar geleden terugkeert.

De Communistische Jeugdbeweging heeft beloofd rond 2022 de studenten naar de landbouwgebieden te sturen, om ze „vaardigheden bij te brengen, beschaving te verspreiden en wetenschap en technologie te promoten”. Het idee is om het talent van mensen die anders in de stad zouden blijven hangen te verspreiden over het land, blijkt uit documenten.

De jongvolwassenen worden vooral naar voormalige opstandige gebieden, extreem arme gebieden en regio’s met etnische minderheden gestuurd. De verhoudingen tussen de Han-Chinezen (90 procent van de bevolking) en minderheden als de Tibetanen en de Oeigoeren is veelal gespannen.

Op social media reageerden veel mensen terughoudend op de plannen, die velen herinnerd aan de Culturele Revolutie van 1966 tot 1976. Mao stuurde toen miljoenen jonge intellectuelen naar vaak primitieve omstandigheden op het platteland, terwijl de universiteiten tien jaar gesloten bleven.

President Xi Jinping, die bekend staat om zijn bewondering voor het Mao-tijdperk, leefde zelf vanaf zijn zestiende zeven jaar in een dorp in het arme noorden.