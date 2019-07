Jonge tieners verdacht van verkrachting

Vijf jonge tieners zijn in het Duitse Mülheim an der Ruhr gearresteerd omdat ze worden verdacht van het plegen van een ernstig zedenmisdrijf tegen een jonge vrouw. De vrouw is vrijdagavond gewond in een ziekenhuis opgenomen, meldden Duitse media.

De verdachte tieners, van 12 tot 14 jaar, hebben de Bulgaarse nationaliteit. Ze zouden als groep hun slachtoffer hebben overvallen en verkracht in het centrum van de stad. De misdaad werd opgemerkt door een vrouw in een nabijgelegen woning omdat haar hond bleef blaffen. Ze zag het slachtoffer en twee vluchtende daders.

De gealarmeerde politie kon de vijf in de buurt aanhouden. In Duitsland kunnen kinderen niet strafrechtelijk worden vervolgd als ze de leeftijd van 14 jaar niet hebben bereikt. In Nederland kan dat vanaf 12-jaar.