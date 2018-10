Jonge Palestijn gedood door traangasgranaat

Een Palestijnse tiener is woensdag in de Gazastrook bij de grens met Israël om het leven gekomen door een traangasgranaat. Hij kreeg het projectiel tegen zijn hoofd. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid in Gaza bekendgemaakt. Tijdens ongeregeldheden raakten 24 andere demonstranten gewond.

Een Israëlische legerwoordvoerder dat ongeveer duizend betogers zich ophielden bij het grenshek, niet ver van de doorlaatpost Erez. Ze gooiden met stenen en andere voorwerpen en staken autobanden in brand. Israëlische eenheden zetten daarop traangas in en schoten met rubberen kogels, maar waar dat nodig werd geacht ook met scherp, aldus de woordvoerder.