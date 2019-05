Jonge migrant overlijdt in ziekenhuis VS

Een 2-jarige peuter uit Guatemala die begin april met zijn moeder aan de Amerikaans-Mexicaanse grens werd opgepakt en vastgezet, is in een Amerikaans ziekenhuis overleden. Het is het vierde sterfgeval dit jaar van een jonge vluchteling uit Midden-Amerika die naar de VS is gevlucht.

Volgens de consul van Guatemala in de VS had het jongetje al enige dagen de griep toen hij de VS binnenkwam. Hij werd eerst gearresteerd maar al snel naar een ziekenhuis gebracht, waar hij dinsdag is overleden.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde eerder dit jaar de grens af te sluiten als Mexico niet meer actie onderneemt. Het land heeft sindsdien honderden migranten die op weg waren naar de VS aangehouden en vastgezet.