Jonge linkse Alvarado president Cost Rica

Het Centraal-Amerikaanse Costa Rica heeft de 38-jarige Carlos Alvarado Quesada tot president gekozen. De centrumlinkse Alvarado won in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen ruim van zijn vijf jaar oudere conservatief-christelijke rivaal, Fabricio Alvarado Muñoz.

Fabricio Alvarado was in februari met een kwart van de stemmen de winnaar van de eerste stemronde, maar Carlos Alvarado heeft hem zondag ruim ingehaald. De autoriteiten meldden dat ruim 60 procent van de 2,2 miljoen opgekomen kiezers zijn stem uitbracht op de centrumlinkse Alvarado. Ongeveer 1,1 miljoen stemgerechtigden hebben niet gestemd.

De winnende Alvarado is de politieke erfgenaam van de scheidende president Luis Guillermo Solís van de Burgers Actie Partij (PAC). Alvarado moet politiek gaan manoeuvreren, want hij heeft geen meerderheid in het parlement. Beide Alvarado’s zijn al in gesprek met mogelijke coalitiepartners.

Het kleine Costa Rica telt bijna vijf miljoen inwoners en is al heel lang een van de stabielste landen van Latijns-Amerika. Nadat er in 1948 toch een burgeroorlog was uitgebroken die wel 44 dagen duurde, werd in 1949 besloten het leger helemaal af te schaffen. Het stabiele land is economisch voortvarender dan andere landen in de regio. Het voert momenteel een vooruitstrevend beleid voor milieu en duurzaamheid en trekt daarom ook veel ‘ecotoeristen’. Bijna alle elektriciteit komt uit duurzaam opgewekte energie.