Jonge kinderen springen uit brandende flat Frankrijk

Twee jonge kinderen zijn in Frankrijk op dramatische wijze ontkomen aan een brand op de derde verdieping van een appartementencomplex. Op videobeelden in Franse media is te zien dat ze van grote hoogte uit het gebouw vallen in de zuidelijke stad Grenoble. Ze bleven ongedeerd.

Een omstander filmde hoe zwarte rook uit het appartement komt terwijl een brand woedt op het balkon. Een 10-jarig kind hangt uit een raam van de brandende woning en houdt een 3-jarige vast aan zijn kleding. Die bungelt aan de buitenkant van het gebouw terwijl omstanders gillen. De peuter valt uiteindelijk omlaag en wordt opgevangen. Daarna springt ook het oudere kind.

grenoble

De kinderen raakten volgens Franse media niet gewond. Twee redders zijn er slechter aan toe. Zij braken hun onderarmen. Ook moesten tien andere mensen in het ziekenhuis worden opgenomen omdat ze rook hadden ingeademd. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. Over de identiteit van de kinderen is nog niets bekendgemaakt.