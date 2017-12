Jonge kinderen Belgische IS-strijders welkom

Kinderen tot tien jaar van Belgische IS-strijders hebben recht op verblijf in België. Dat heeft de ministerraad beslist.

De meeste kinderen van Belgische IS-strijders die nu jonger zijn dan 18 jaar zijn volgens onderzoek in Syrië of Irak geboren. Circa negentig kinderen zouden voor de regeling in aanmerking kunnen komen, ofwel 70 tot 80 procent van de groep. DNA-onderzoek moet zekerheid geven over hun Belgische afstamming.

De kinderen krijgen niet zonder meer de Belgische nationaliteit. Dat vereist een juridische procedure.

Bij kinderen tussen tien en 18 jaar die naar België (terug) willen, wordt elk geval apart beoordeeld. Zo moet worden nagegaan of de jongere een terreuropleiding heeft gekregen of heeft deelgenomen aan gevechten. Het zou om een twintigtal jongeren gaan.