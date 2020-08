Jonge Duitsers veroordeeld voor doden zeldzame vogel

Twee jonge mannen zijn dinsdag door de rechtbank in Titisee-Neustadt in het zuidwesten van Duitsland veroordeeld voor het in beschonken toestand mishandelen van een zeldzaam auerhoen. De beschermde fazantachtige overleefde het niet.

Een van de twee, een 21-jarige, kreeg een week gevangenisstraf en een boete van 1000 euro opgelegd voor het doden van de vogel. Zijn 23-jarige metgezel kreeg een boete van 1300 euro voor het overtreden van de natuurbeschermingswet.

De aanklagers zeiden dat het duo de vogel in een weiland te grazen nam toen ze dronken naar huis terugkeerden van een dorpsfeest in augustus vorig jaar. De 21-jarige sloeg naar verluidt de vogel dood met een stomp voorwerp. De mannen zeiden dat ze daarna werden achtervolgd, geslagen en bespuwd door een boze menigte die het dier hadden gevonden.

Het doden van het dier was gefilmd en de beelden van het incident leidden tot veel verontwaardiging in heel Duitsland. De twee mannen hebben aan het eind van het proces spijt betuigd.

De auerhoen is een bedreigde diersoort en komt alleen nog maar voor in bepaalde gebieden in het Zwarte Woud.