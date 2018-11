Jong gezin omgekomen na autopech Australië

Een jong gezin met autopech is om het leven gekomen in een afgelegen gebied in het binnenland van Australië. De autoriteiten hebben vier lichamen gevonden op enkele kilometers van het voertuig. De politie zegt dat inzittenden mogelijk tijdens „extreem weer” hebben geprobeerd zich te voet in veiligheid te brengen, bericht omroep ABC.

De autoriteiten vonden de stoffelijke resten van een negentienjarige man en vrouw en een driejarige jongen. Na een uitgebreide zoektocht bleek dat 120 meter verderop nog een vierde lichaam lag. Dat is mogelijk van een twaalfjarige jongen die ook in de auto zou hebben gezeten, maar dat is niet bevestigd. Wat zijn relatie tot het gezin is, is onbekend.

De groep was voor het laatst levend gezien toen ze begin november vertrokken uit plaats Willowra. Het is onduidelijk hoe ze vervolgens autopech kregen. De politie weet ook nog niet zeker of er meer mensen in de auto zaten.