„Jon Kyl volgt McCain op in Senaat”

Jon Kyl, ooit een van de invloedrijkste Republikeinen in de Amerikaanse Senaat, keert terug naar Capitol Hill. Hij volgt de overleden John McCain op, meldt de krant The Arizona Republic. Gouverneur Doug Ducey zal de 76-jarige Kyl dinsdag presenteren tijdens een persconferentie in Phoenix, na McCain’s weduwe Cindy en andere politieke sleutelfiguren op de hoogte te hebben gebracht van het besluit.

Kyle, die achttien jaar naast McCain in de Senaat zat namens Arizona, nam in 2013 afscheid. Hij zal meteen naar Washington vliegen en volgens een zegsman in elk geval tot het eind van het jaar in functie blijven. De officiële termijn eindigt in 2020 omdat het te kort dag was om de vacante zetel nog op het stembiljet te zetten voor de parlementsverkiezingen van november.