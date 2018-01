Johnson ziet wel wat in een Kanaalbrug

De Britse minister voor Buitenlandse Zaken Boris Johnson vindt dat er een nieuwe verbinding nodig is tussen zijn land en Frankrijk en heeft geopperd dat een brug over Het Kanaal misschien een goede oplossing is. Hij deed de suggestie tijdens een top tussen de twee landen in Groot-Brittannië, aldus de BBC.

Volgens Johnson zijn goede verbindingen van „vitaal belang” voor de toekomst. Hij ziet de treinverbinding via de Kanaaltunnel, op dit moment de enige vaste verbinding, slechts als „een eerste stap”.

Johnsons maakte de opmerkingen volgens de BBC in een gesprek over grote infrastructurele projecten. Hij noemde het ,,vreemd’ dat Frankrijk en Engeland alleen nog maar een treinverbinding hebben terwijl de landen nog geen 40 kilometer uit elkaar liggen.

Al in 1981 kwamen Britse transportfunctionarissen met plannen voor een brug maar die werden als onpraktisch bestempeld en verdwenen in een la.