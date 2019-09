Johnson zeer oneens met uitspraak hof

De Britse premier Boris Johnson heeft gezegd dat hij het „zeer oneens” is met de uitspraak van het Britse Hooggerechtshof, maar dat hij de uitspraak respecteert. Volgens bronnen in zijn omgeving is hij echter niet van plan het veld te ruimen. Johnson herhaalde woensdag op bezoek in New York dat zijn land op 31 oktober uit de Europese Unie stapt

De premier legt zich neer bij de terugkeer van het parlement. „We gaan door en natuurlijk met het teruggekeerde parlement.” Johnson had eerder al aangegeven dat hij niet wakker lag van de rechtszaken die werden gevoerd omdat hij het parlement had geschorst. De schorsing van vijf weken is met succes aangevochten en alle elf opperrechters kwamen tot de conclusie dat Johnson onder valse voorwendselen het Lagerhuis wilde uitschakelen in de voor de brexit cruciale tijd tussen de zomervakantie en de Europese top van 17 en 18 oktober.