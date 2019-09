Johnson wil scheepsbouw met order 1,4 miljard

Het Britse consortium Babcock heeft een grote opdracht gekregen om nieuwe schepen voor de Britse marine te bouwen. Het gaat om vijf fregatten van het Type 31 van 280 miljoen euro elk. De opdracht is volgens premier Boris Johnson onderdeel van zijn beleid „de scheepsbouw terug naar huis” te halen.

Met de bouw van de marinevaartuigen zouden zeker 2500 arbeidsplaatsen gemoeid zijn op verscheidene plaatsen in het Verenigd Koninkrijk. Johnson heeft tegenover de media beklemtoond dat de schepen voor 100 procent in eigen land worden gemaakt. „Deze industrie is diepgeworteld in veel delen van het Verenigd Koninkrijk. Mijn regering doet er alles aan om dit onderdeel van ons erfgoed (...) verder te ontwikkelen. Ik kijk uit naar het herstel van de Britse invloed en uitmuntendheid op alle oceanen.”

De Britse scheepsbouw is eind vorige eeuw vrijwel opgedoekt als gevolg van concurrentie uit vooral Japan, Zuid-Korea en inmiddels ook China. In 1976 leverde de Britse scheepsbouwindustrie nog meer dan 130 grote schepen af, in 2011 nog maar vier.