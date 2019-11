Johnson wil onafhankelijkheidswens SNP stoppen

In het kader van de verkiezingscampagne reist de Britse premier Boris Johnson donderdag af naar Schotland. Johnson roept de Schotten op om 12 december toch vooral op de Conservatieven te stemmen om „de door de Schotse Nationale Partij (SNP) gewenste onafhankelijkheid een halt te kunnen toeroepen”.

Schotland wordt van belang bij de algemene verkiezingen, omdat daar de Conservatieven van Johnson en de Labour-partij van zijn rivaal Jeremy Corbyn in populariteit worden overschaduwd door de SNP. De Schotse nationalisten willen in 2020 opnieuw een referendum houden over onafhankelijkheid van Schotland. Het wil de 312 jaar oude politieke unie met Engeland en Wales beëindigen.

Johnson en Corbyn hebben beiden gezegd dat ze de gedecentraliseerde regering van Schotland de macht ontzeggen om volgend jaar opnieuw een onafhankelijkheidsstemming te houden. In 2014 verwierpen de Schotten met 55 tegen 45 procent een onafhankelijk Schotland. Johnson zegt dat alleen zijn partij de SNP kan stoppen, omdat „Labour een referendum zal goedkeuren”.