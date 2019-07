Johnson wil hond op Downing Street 10

De kat Larry, al jaren bewoner van de Londense ambtswoning van de Britse premier op Downing Street 10, krijgt wellicht gezelschap. De kersverse eerste minister Boris Johnson opperde bij zijn intrek eerder deze week dat het misschien leuk zou zijn om een hond te nemen.

Johnson vroeg de medewerkers van de ambtswoning of ze een hond leuk zouden vinden, meldde een niet met name genoemde bron. Die medewerkers reageerden met een enthousiast „yes”.

Larry, die de officiële titel „Hoofd muizenjager van het kabinetskantoor” draagt en in Groot-Brittannië inmiddels een beroemdheid is, heeft al twee eerste ministers overleefd: David Cameron en Theresa May.