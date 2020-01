‘Johnson wil handelsakkoord zoals tussen EU en Canada’

De Britse premier Boris Johnson is bereid om een handelsakkoord met de EU te accepteren dat al op de plank ligt en eerder al was voorgesteld door Michel Barnier, de onderhandelaar van de Europese Unie. Dat meldt The Times op basis van de fragmenten uit een speech die Johnson aanstaande maandag zal houden.

Het handelsakkoord is vergelijkbaar met dat tussen de EU en Canada. Het zorgt grotendeels voor handel zonder tarieven, maar zorgt wel voor grenscontroles. Het model geldt niet voor de grote Britse dienstensector.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat vrijdagavond na bijna een halve eeuw lidmaatschap de EU. Na de brexit begint een overgangsperiode van 11 maanden, waarin het land zich nog houdt aan EU-regels, zodat er tijd is om te onderhandelen over een handelsakkoord. Als het niet lukt daar voor het einde van de overgangsperiode een akkoord over te sluiten, dreigt alsnog een chaotische breuk.