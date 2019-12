Johnson: we vertrekken op 31 januari uit EU

De Britse premier Boris Johnson vindt dat zijn regering met een meerderheid van 78 zetels een krachtig mandaat heeft gekregen om de brexit te realiseren, het land te verenigen en het vooruit te helpen. Dat zei hij nadat hij zijn zetel had behouden in zijn kiesdistrict Uxbridge.

„Het is gelukt, we hebben het gedaan. Geen mitsen, geen maren, Groot-Brittannië vertrekt op 31 januari uit de Europese Unie. De dreiging van een tweede brexit-referendum is na deze uitslag verdwenen. De historische verkiezing geeft ons de kans de democratische wens van de Britse bevolking te respecteren. Om dit land te verbeteren en het potentieel van de volledige bevolking te ontketenen”, zei Johnson tegen zijn aanhangers na het bekend worden van de overwinning van de Conservatieven.