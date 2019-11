Johnson wacht met sturen van EU-commissaris

De Britse regering wacht tot na de verkiezingen op 12 december met de voordracht van een Britse commissaris in Brussel. Dat staat in een brief die Londen stuurde naar de voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Zij maande de Britse premier Johnson snel een commissaris naar Brussel te sturen, maar daar wacht hij dus mee.

„We hebben aan de EU geschreven dat het Verenigd Koninkrijk in aanloop naar de verkiezingen geen kandidaten voordraagt voor internationale benoemingen”, lieten de Britse autoriteiten donderdag weten. Von der Leyen wil op 1 december beginnen met haar team.

Zolang het Verenigd Koninkrijk lid is van de EU is het volgens de verdragen verplicht een commissaris te leveren. Ook hebben de EU-leiders hierop gewezen in hun beslissing om de Britten nog tot 31 januari uitstel voor de brexit te geven.