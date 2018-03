Johnson waarschuwt Poetin-getrouwen

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft in bedekte termen een waarschuwing geuit tegen Russen in Groot-Brittannië die hun rijkdom te danken hebben aan hun banden met president Vladimir Poetin. In een interview met de BBC zei Johnson dat een aantal van hen voor de rechter zou kunnen worden gebracht wegens flagrante corruptie.

Verder zei Johnson dat hij nog geen officiële reactie van Moskou heeft gehad op het besluit van Londen om 23 Russische diplomaten uit te zetten naar aanleiding van het vergiftigen van de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Volgens Johnson zal door het uitzetten van de diplomaten het Russische spionnenwerk in Groot-Brittannië de komende tientallen jaren minder effectief zijn.