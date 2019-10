Johnson waarschuwt Macron: geen uitstel brexit

De Britse premier Boris Johnson heeft de Franse president Emmanuel Macron gewaarschuwd dat er geen uitstel komt van de brexit, die gepland staat voor 31 oktober. Hij benadrukte dat het „de laatste kans” is om nog een akkoord te bereiken, zo verklaarde een woordvoerder van Downing Street.

De Britse regeringsleider zou tijdens een telefoongesprek aan de Franse president hebben gezegd dat de Europese Unie er niet van moet uitgaan dat het Verenigd Koninkrijk ook na 31 oktober nog in de EU kan blijven. Johnson herhaalde naar verluidt ook dat hij geen nieuw uitstel van de brexit zal vragen, ook al dwingt een recent in het Britse parlement gestemde wet hem daartoe als er geen akkoord met de EU wordt bereikt.

Johnson bestempelde die wet als een „daad van capitulatie”, die de positie van de Britten bij de onderhandelingen over de brexit verzwakt.

„Het Verenigd Koninkrijk heeft een groot, belangrijk aanbod op tafel gelegd, maar nu is het tijd dat de Commissie toont dat ook zij bereid is om een compromis te sluiten. Zo niet dan stapt het Verenigd Koninkrijk zonder deal op”, zei een bron in Downing Street.

Vrijdag werd nog gesuggereerd dat Johnson toch bij de Europese Unie om uitstel zou gaan vragen, ondanks zijn bezwering dat hij „liever dood in een greppel” zou willen liggen dan dat te doen.