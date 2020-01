Johnson: Voorlopig geen normalisering banden met Moskou

De Britse regering zal haar relatie met Rusland pas weer normaliseren als Moskou stopt met „destabiliserende activiteiten” die de internationale veiligheid ondermijnen. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson zondag tegen de Russische president Vladimir Poetin gezegd, verklaarde een woordvoerder van Johnson.

Beide regeringsleiders ontmoetten elkaar in de kantlijn van de Libië-top in Berlijn. Wereldleiders zijn daar bijeen in de hoop een wapenstilstand te bereiken in de Libische burgeroorlog.

De banden tussen Londen en Moskou zijn gespannen sinds de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in maart 2018 in het Britse Salisbury. De aanslag gebeurde met het vroeger in de Sovjet-Unie ontwikkelde gifgas novitsjok. Rusland wijst elke verantwoordelijkheid voor het incident af.

Johnson stipte aan dat het Britse standpunt over ‘Salisbury’ onveranderd is. „Een nietsontziende, schaamteloze poging om onschuldige mensen op Brits grondgebied te vermoorden”, stelde de premier in het gesprek. „Een dergelijke aanval mag niet worden herhaald.”