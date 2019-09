Johnson verwacht dat hij een deal kan sluiten

De Britse premier Boris Johnson verwacht dat hij een nieuwe deal voor elkaar kan krijgen over de brexit, zodat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de Europese Unie kan verlaten. Dat zei de premier dinsdag op de eerste dag dat het parlement met reces is gestuurd.

„Er is een manier om een deal te krijgen, maar er is veel hard werk voor nodig”, zei de premier die tegelijk aangeeft voorbereid te zijn op een ‘no deal’. „Indien het absoluut noodzakelijk is, zullen we met een ‘no deal’ komen.”

Johnson wil koste wat het kost op 31 oktober uit de EU stappen. Het parlement heeft de afgelopen dagen echter bepaald dat de premier uitstel van de brexit moet vragen als hij geen deal over het uittreden weet te bereiken.

Boris Johnson blijft alles verliezen in het Lagerhuis

Voorlopig ligt de bal nu bij de premier, omdat hij het Lagerhuis tot halverwege oktober naar huis heeft gestuurd. Een besluit dat fel wordt bekritiseerd. Beweringen dat die stap ondemocratisch zou zijn, deed Johnson dinsdag af als „nonsens”. Volgens hem heeft het parlement zijn kans gehad door tijdens een zitting voor nieuwe verkiezingen te stemmen, maar daar was niet voldoende steun voor.