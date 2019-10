Johnson: verkiezingen bij verwerping schema

Als het Britse Lagerhuis niet instemt met het tijdschema van drie dagen om de brexitwetgeving goed te keuren, zal de regering de hele wetgeving intrekken. Verkiezingen moeten dan een oplossing bieden voor de politieke impasse waar het Verenigd Koninkrijk zich in bevindt. Dat zei de Britse premier Boris Johnson dinsdag voorafgaand aan twee cruciale stemmingen.

Johnson opende het debat voordat parlementariërs over zijn deal gaan stemmen en waarschuwde het Lagerhuis: „Ik zal hier in geen geval nog maanden mee doorgaan”. Johnson: „Als het parlement weigert de brexit goed te keuren en in plaats daarvan zijn weg gaat en besluit om alles uit te stellen tot januari of mogelijk langer.....moet ik met grote spijt zeggen dat de wet moet worden ingetrokken en we verder gaan naar een algemene verkiezing.”

Om verkiezingen mogelijk te maken moet daar een tweederdemeerderheid van de parlementariërs mee instemmen. De vorige twee keer dat daarover werd gestemd, werd dat bij lange na niet gehaald. Oppositiepartijen willen pas verkiezingen als de EU uitstel heeft verleend aan de brexit.