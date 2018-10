Johnson toegejuicht tijdens brexit-speech

De Britse oud-minister Boris Johnson heeft weer uitgehaald naar de brexit-plannen van premier Theresa May. Johnson kreeg luid applaus toen hij May tijdens de partijconferentie van de regerende conservatieven in Birmingham opriep haar Chequers-plan „weg te gooien”.

Johnson, een van de boegbeelden van de campagne om de EU te verlaten, heeft zich ontpopt tot een van de meest uitgesproken critici van de premier. Hij nam eerder ontslag als minister van Buitenlandse Zaken uit onvrede over de brexit-strategie van zijn politieke baas.

„Geloof ze niet als ze zeggen dat er geen ander plan en geen alternatief is”, zei Johnson dinsdag tegen honderden van zijn partijgenoten. De oud-minister sprak niet alleen over het naderende vertrek van zijn land uit de Europese Unie, maar zei bijvoorbeeld ook meer geld voor de gezondheidszorg te willen.

Medestanders van Johnson maakten geen geheim van hun bewondering voor de oud-burgemeester van Londen. „Er is dus toch een plan. Dat plan is Boris”, schreef de conservatieve parlementariër James Duddridge op Twitter. Brexiteer Steve Baker concludeerde dat Johnson „een uitstekende premier zou zijn”, maar zei ook geen tijd te willen verliezen met een strijd om het partijleiderschap.