Johnson tegen Schotten: stop afbraak Verenigd Koninkrijk

De Britse premier Boris Johnson zegt donderdag dat de Schotse Nationale Partij (SNP) moet stoppen met pogingen om het Verenigd Koninkrijk op te breken. „Ik denk dat de SNP zich meer moet concentreren op de binnenlandse prioriteiten van de Schotten.”

De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon zei donderdag dat ze „alle redelijke opties overweegt om het Schotse zelfbeschikkingsrecht veilig te stellen.” Sturgeon wil dat er een nieuw referendum wordt uitgeschreven in Schotland over het verlaten van het Verenigd Koninkrijk.

De recente verkiezingen vielen in Schotland uit in het voordeel van de SNP. Sturgeon ziet de verkiezingszege als oproep van het Schotse volk tot een nieuw referendum.

De Schotten mochten in 2014 ook al stemmen over onafhankelijkheid. Toen stemde een meerderheid ervoor om onderdeel te blijven uitmaken van het Verenigd Koninkrijk. Sturgeon betoogt dat sindsdien veel is veranderd. Een ruime meerderheid van de Schotse kiezers liet bij het brexitreferendum in 2016 blijken niet uit de EU te willen.