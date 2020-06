Johnson stelt commissie in om racisme te onderzoeken

Een Britse regeringscommissie gaat een onderzoek instellen naar racisme en achterstanden die minderheden ervaren op het gebied van opleiding, gezondheid en behandeling door het rechtssysteem. Premier Boris Johnson kondigde dat aan. Hij zei de sterke gevoelens van de tienduizenden antiracismedemonstranten in het Verenigd Koninkrijk niet te kunnen negeren.

’Wat ik echt wil doen als premier is het vertoog veranderen, zodat we stoppen te denken in termen van slachtofferschap en discriminatie”, zei Johnson zondag. „We stoppen discriminatie en maken een einde aan racisme. Maar het zal niet makkelijk zijn. We moeten heel voorzichtig gaan kijken naar het reële racisme en de discriminatie waarmee mensen te maken hebben.”

De uitspraak kwam Johnson op kritiek te staan van de adviserend voorzitter van het Britse overheidsorgaan dat zich bezighoudt met de kansenverschillen tussen verschillende etnische groepen. Simon Woolley vond het „eerlijk gezegd niet behulpzaam” dat Johnson het had over slachtofferdenken. „Het ‘Groot’ in Groot-Brittannië was gebaseerd op slavernij en kolonialisme”, zei Woolley tegen BBC Radio. „We leven nog steeds met die erfenis.”

„Erkennen dat maatschappelijke structuren mensen buitensluiten, is niet zwelgen in de slachtofferrol maar juist een eerlijke dialoog. We moeten daar de confrontatie mee aangaan”, voegde Woolley daaraan toe. Sinds wereldwijd protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld zijn uitgebroken na de dood van George Floyd bij zijn aanhouding door Amerikaanse politieagenten, gaat de discussie in het Verenigd Koninkrijk steeds vaker over het eigen verleden.

Johnson verklaarde zich een tegenstander van het verwijderen van beelden van omstreden historische figuren, zoals slavenhandelaren. De premier vindt dat Groot-Brittannië zijn culturele landschap en complexe geschiedenis niet kan „fotoshoppen”, omdat dit een vervorming van het verleden zou zijn.

Parlementariër David Lammy van de oppositiepartij Labour, neemt het door Johnson aangekondigde onderzoek nog niet serieus. „Als hij het serieus meent, waarom zijn er dan geen details over wie er in die commissie komt te zitten, het mandaat van de commissie en de agenda ervan?”, zegt hij tegen de krant The Guardian. Lammy stelt dat de plannen van Johnson eruit zien „alsof ze op de achterkant van een sigarettenpakje zijn gekrabbeld”.