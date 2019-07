Johnson sprak premiers Nederland en Australië

De net aangetreden Britse premier Boris Johnson heeft al met premier Rutte en de Australische collega Scott Morrison gebeld. Johnsons woordvoerder zei verder dat er telefoontjes met meer Europese leiders worden gepland. Die moeten de komende dagen plaatsvinden.

Johnson is woensdag premier geworden, nadat een meerderheid van de leden van zijn Conservatieve Partij hem had gekozen als opvolger van Theresa May. May slaagde er in drie jaar premierschap niet in het land uit de EU te halen, als gevolg van de politieke verdeeldheid over dit onderwerp. Johnson stelt dat hij dat wel kan, omdat hij de brexitakkoorden die May sloot met de EU nog kan veranderen. Dat wordt in Brussel tegengesproken.