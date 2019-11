Johnson roept deel kabinet bijeen

De Britse premier Boris Johnson heeft een veiligheidsbijeenkomst belegd met leden van zijn kabinet en hoge ambtenaren in verband met de terreuraanslag vrijdag. Een man stak in op meerdere voorbijgangers op London Bridge.

De twee belangrijkste partijen, Labour en de Conservatieven, schortten na het incident hun campagne-activiteiten op tot zaterdag.

Door de steekpartij raakten vijf mensen gewond. Twee van hen bezweken aan hun letsel. De politie schoot de dader kort na de steekpartij op de brug dood. Hij had iets wat op een bomvest leek om zijn lijf maar dat bleek later namaak.

De politie weet nog niet wat de achtergronden zijn en of er mededaders zijn. Over de identiteit van de dader is niets bekend.