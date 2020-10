‘Johnson overweegt nieuwe lockdown in Engeland’

De Britse premier Boris Johnson denkt erover om volgende week nieuwe nationale lockdown-maatregelen op te leggen. Ziekenhuizen in het land dreigen te worden overspoeld met patiënten door een opleving van het coronavirus. Dat meldt The Times. De nieuwe maatregelen zouden woensdag worden ingevoerd en tot 1 december van kracht blijven.

Johnson houdt naar verwachting maandag een persconferentie om de nieuwe beperkingen aan te kondigen. Die houden in dat alles gesloten wordt behalve essentiële winkels en „educatieve instellingen zoals scholen en universiteiten”, schrijft de Britse krant.

Over de nieuwe maatregelen wordt nog volop gediscussieerd en er is nog geen definitief besluit genomen, meldt The Times op basis van een hoge regeringsbron.