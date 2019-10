‘Johnson overweegt andere weg naar verkiezing’

De Britse regering overweegt op een alternatieve manier vervroegde verkiezingen af te dwingen. Een ingewijde zegt tegen ITV News dat een voorstel kan worden ingediend dat „vrijwel identiek” is aan een plan van oppositiepartijen LibDem en SNP. Dat moet een nieuwe stembusgang mogelijk maken zonder dat daarvoor de steun is vereist van een grote meerderheid van de parlementariërs.

Premier Boris Johnson wil graag verkiezingen op 12 december, maar heeft daarvoor wel steun van de oppositie nodig. In de wet staat dat twee derde van de parlementariërs toestemming moet geven voor vervroegde verkiezingen. Dat is een probleem voor Johnson, want zijn partij heeft niet eens een meerderheid in het Lagerhuis.

Oppositiepartijen lijken de premier nu een reddingsboei toe te werpen. Antibrexitpartij LibDem heeft met steun van de Schotse SNP een voorstel opgesteld dat ook tot verkiezingen in december moet leiden. Dat zou met een simpele meerderheid goedgekeurd kunnen worden door het Lagerhuis. Zo kan een blokkade door de grote oppositiepartij Labour worden omzeild.

De bron zegt dat dinsdag al een voorstel kan worden ingediend, „vrijwel identiek” aan het plan van de twee oppositiepartijen. Het is nog onduidelijk hoe het regeringsplan afwijkt van het plan van de LibDem en SNP. Dat draait om het indienen van een wetsvoorstel waarin staat dat de volgende verkiezingen op 9 december zijn.

Bij LibDem wordt niet uitgesloten dat de partij een vergelijkbaar voorstel van de regering zal steunen, zegt een andere bron tegen The Financial Times. Een andere verkiezingsdatum dan 9 december hoeft echter geen breekpunt te zijn.

Johnson vroeg het parlement al twee keer eerder tevergeefs om vervroegde verkiezingen. Er staat voor maandag een derde stemming gepland, maar het is zeer de vraag of hij dan wel de tweederdemeerderheid achter zich krijgt. De premier heeft de steun nodig hebben van Labour om het voorstel goedgekeurd te krijgen.

De Schotse Eerste Minister Nicola Sturgeon legde zondag op Twitter uit waarom haar SNP-partij nieuwe verkiezingen steunt. Niets doen stelt Johnson volgens haar in staat zijn „slechte deal” door het Lagerhuis te loodsen of tijd te rekken tot eind januari. Dan dreigt opnieuw een brexit zonder deal.

Het zou de eerste keer in bijna een eeuw zijn dat een landelijke verkiezing wordt gehouden in december. Dat is volgens Britse media sinds 1923 niet meer voorgekomen.