Johnson: overeenkomst duurt nog even

De Britse premier Boris Johnson heeft in het Lagerhuis gezegd dat zijn voorstel voor een nieuwe regeling voor het Britse deel van Ierland „een serieuze poging is de diepe verdeeldheid te overbruggen”. Maar het duurt nog wel eventjes voor over zijn ‘protocol’ voor de Ierse kwestie overeenkomst kan worden bereikt, lichtte de premier toe.

Johnson hoopt het plan aan de parlementariërs voor te leggen voor 17 oktober als de Europese top begint.

Het grootste probleem is nog steeds wat er gebeurt met Ierland dat na de brexit voor een deel in en voor een deel buiten de EU komt te liggen. Noord-Ierland is Brits en de republiek lid van de EU. De Ierse regering ziet in het voorstel van Johnson geen oplossing en zegt dat er nog enorme struikelblokken zijn.