Johnson: opening scholen in september is topprioriteit

De terugkeer van alle scholieren in de schoolbanken is een nationale prioriteit, schrijft de Britse premier Boris Johnson in een ingezonden artikel in de krant Mail on Sunday. „Scholen net even langer gesloten houden dan strikt noodzakelijk is, is sociaal onaanvaardbaar, economisch onhoudbaar en moreel onverdedigbaar,” schrijft Johnson.

De zomervakantie in Engeland eindigt begin september. Britse media meldden, volgens een anonieme overheidsbron, dat Johnson liever winkels, cafés en restaurants weer zou laten sluiten dan scholen, als er een sterke toename van coronabesmettingen komt.

Vorige week waarschuwden wetenschappers van het University College London dat het systeem voor het traceren van contacten in Groot-Brittannië nog niet klaar was voor een landelijke terugkeer naar school. Groot-Brittannië is het zwaarst getroffen land in Europa door de pandemie. Meer dan 46.500 mensen zijn overleden en ruim 310.000 Britten zijn besmet met het coronavirus.