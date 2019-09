Johnson ontkent vrouw te hebben bevoordeeld

De Britse premier Boris Johnson heeft berichten weersproken dat hij als burgemeester van Londen (2008-2016) een Amerikaanse kennis zou hebben bevoordeeld. Afgelopen week kwam The Sunday Times met het verhaal dat hij als burgervader een vriendin, Jennifer Arcuri, aan meer dan 140.000 euro overheidsgeld zou hebben geholpen. Hij had destijds duidelijk moeten laten weten dat hij een vriend van de Amerikaanse ondernemer Arcuri was, suggereerde het zondagsblad.

Johnson kwam pas na een week met een reactie in een vraaggesprek met de BBC. Hij zei dat hij niets verkeerd heeft gedaan en niks speciaal had moeten opgeven. Hij is naar eigen zeggen zijn boekje niet te buiten gegaan. Johnson maakte niet duidelijk wat zijn relatie met het voormalige model Arcuri precies inhield. Zij zou in de VS hebben rondverteld dat ze een verhouding met Johnson had.

The Sunday Times schreef dat Arcuri overheidsgeld toegeschoven heeft gekregen van burgemeester Johnson en dat ze als een speciale gast drie keer is toegevoegd aan een handelsmissie van Johnson. Die zou destijds ook vaak bij haar thuis in een appartement in de wijk Shoreditch op bezoek zijn geweest.

In 2013 zou een nieuwe onderneming van Arcuri circa 13.000 euro subsidie hebben ontvangen van een gemeentelijke organisatie. Dit jaar nog kreeg volgens The Sunday Times een onderneming van Arcuri 113.000 euro subsidie van een ministerie uit een potje dat is bestemd voor Engelse ondernemers. Arcuri woont in Californië. Britse media meldden dat de autoriteiten een onderzoek overwegen.