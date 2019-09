Johnson ontkent betasten journaliste

De Britse premier Boris Johnson ontkent dat hij in 1999 een vrouw onzedelijk heeft betast. Columniste Charlotte Edwards van The Sunday Times zei dat Johnson twintig jaar geleden tijdens een lunch haar dijbeen beetpakte toen hij nog redacteur was bij een tijdschrift.

„Het publiek is meer geïnteresseerd in wat wij voor hen en voor het land doen en hoe wij het land willen verenigen”, zei Johnson toen hij werd gevraagd naar de beschuldiging. Op de vraag of hij zegt dat Edwards alles heeft bedacht, antwoordde hij ontwijkend. „Ik zeg wat ik zeg.”