Johnson: nog steeds vertrouwen in brexitdeal

De Britse premier Boris Johnson heeft nog steeds vertrouwen in een deal met Europese landen over de brexit. Dat zei hij vlak nadat hij de meerderheid in het Lagerhuis verloor omdat parlementslid Philip Lee overstapte naar de Liberal Democrats. Johnson wil dat Groot-Brittannië hoe dan ook op 31 oktober uit de EU vertrekt, met of zonder akkoord.

Veel Britse parlementariërs zijn bang voor de gevolgen als de Britten uit Europa vertrekken zonder afspraken met de EU. Parlementariërs hebben een spoeddebat aangevraagd bij het Lagerhuis, dat wordt gezien als een stap richting een stemming over een voorstel dat zou kunnen leiden tot nieuw uitstel van de brexit. Dat moet voorkomen dat Groot-Brittannië op 31 oktober al uit de EU treedt. Johnson is tegen uitstel.

Een motie tegen een brexit zonder afspraken, waar mogelijk woensdag over wordt gestemd, lijkt door de overstap van Lee eerder te worden aangenomen. Johnson zegt dat een brexitdeal het best tot stand komt als de parlementsleden dinsdagavond vóór de huidige regering stemmen. Ook zei de premier dat hij niet zit te wachten op nieuwe verkiezingen, maar vooral inzet op het snel maken van een deal met de EU.